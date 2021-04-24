Про це йдеться в постанові, опублікованій на Урядовому порталі.
Дивися повний текст Кабмін зобов'язав претендентів на отримання житлових субсидій подавати декларацію про доходи та витрати.
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Додано: Сер 05 тра, 2021 13:22
Кабмін зобов'язав претендентів на отримання житлових...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін зобов'язав претендентів на отримання житлових субсидій подавати декларацію про доходи та витрати.
Додано: Сер 05 тра, 2021 13:22
Не знают как уже отвадить людей от субсидий, каждый год вносят столько бюрократии и препонов что отбивают всякое желание связываться с родным государством..
Додано: Сер 05 тра, 2021 13:42
Додано: Сер 05 тра, 2021 13:53
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