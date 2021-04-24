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Кабмін зобов'язав претендентів
на отримання житлових...

Кабмін зобов'язав претендентів на отримання житлових...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 13:22

Кабмін зобов'язав претендентів на отримання житлових...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в постанові, опублікованій на Урядовому порталі.

Дивися повний текст Кабмін зобов'язав претендентів на отримання житлових субсидій подавати декларацію про доходи та витрати.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 13:22

Не знают как уже отвадить людей от субсидий, каждый год вносят столько бюрократии и препонов что отбивают всякое желание связываться с родным государством..
livs375
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 13:42

  livs375 написав:Не знают как уже отвадить людей от субсидий, ...

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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 13:53

  livs375 написав:Не знают как уже отвадить людей от субсидий, каждый год вносят столько бюрократии и препонов что отбивают всякое желание связываться с родным государством..

Зелене падло. :evil: Прокляті народом навічно!
Козак-характерник
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