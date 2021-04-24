Про це йдеться в постанові, опублікованій на Урядовому порталі.
Дивися повний текст Кабмін зобов'язав претендентів на отримання житлових субсидій подавати декларацію про доходи та витрати.
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Додано: Сер 05 тра, 2021 13:22
Кабмін зобов'язав претендентів на отримання житлових...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін зобов'язав претендентів на отримання житлових субсидій подавати декларацію про доходи та витрати.
Додано: Сер 05 тра, 2021 13:42
Додано: Сер 05 тра, 2021 14:49
Це "дуже мудре рішення слуг народу" - заставити 80 річних пенсіонерів із сіл іхати за 30- 40 кілометрів до нових райдержадміністрацій подавати деклараціі при наявності доходів лише у вигляді пенсіі.
Додано: Сер 05 тра, 2021 15:59
Re: Кабмін зобов'язав претендентів на отримання житлових...
Так если они едут 30-40 км чтобы подать заявлние на субсидию то в чём проблема подать и декларацию?
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