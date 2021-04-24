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Кабмін зобов'язав претендентів на отримання житлових...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 05 тра, 2021 13:22
Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в постанові, опублікованій на Урядовому порталі.
Дивися повний текст Кабмін зобов'язав претендентів на отримання житлових субсидій подавати декларацію про доходи та витрати
.
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R2
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Додано: Сер 05 тра, 2021 13:42
livs375 написав:
Не знают как уже отвадить людей от субсидий, ...
Халява -- она такая
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_hunter
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Додано: Сер 05 тра, 2021 14:49
Це "дуже мудре рішення слуг народу" - заставити 80 річних пенсіонерів із сіл іхати за 30- 40 кілометрів до нових райдержадміністрацій подавати деклараціі при наявності доходів лише у вигляді пенсіі.
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ovsivolo
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Додано: Сер 05 тра, 2021 15:58
Особливо це потрібно в карантин, якому кінця поки не видно.
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shokodko2017
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Додано: Сер 05 тра, 2021 15:59
ovsivolo написав:
Це "дуже мудре рішення слуг народу" - заставити 80 річних пенсіонерів із сіл іхати за 30- 40 кілометрів до нових райдержадміністрацій подавати деклараціі при наявності доходів лише у вигляді пенсіі.
Так если они едут 30-40 км чтобы подать заявлние на субсидию то в чём проблема подать и декларацию?
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Сер 05 тра, 2021 19:04
vitaliy_berdinskikh написав: ovsivolo написав:
Це "дуже мудре рішення слуг народу" - заставити 80 річних пенсіонерів із сіл іхати за 30- 40 кілометрів до нових райдержадміністрацій подавати деклараціі при наявності доходів лише у вигляді пенсіі.
Так если они едут 30-40 км чтобы подать заявлние на субсидию то в чём проблема подать и декларацию?
Пускай в лектронном виде подают.
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Dear_Sir
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