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Кабмін зобов'язав претендентів
на отримання житлових...

Кабмін зобов'язав претендентів на отримання житлових...
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  #12>
Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 13:22

Кабмін зобов'язав претендентів на отримання житлових...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в постанові, опублікованій на Урядовому порталі.

Дивися повний текст Кабмін зобов'язав претендентів на отримання житлових субсидій подавати декларацію про доходи та витрати.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 13:42

  livs375 написав:Не знают как уже отвадить людей от субсидий, ...

Халява -- она такая :)
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 14:49

Це "дуже мудре рішення слуг народу" - заставити 80 річних пенсіонерів із сіл іхати за 30- 40 кілометрів до нових райдержадміністрацій подавати деклараціі при наявності доходів лише у вигляді пенсіі.
ovsivolo
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 15:58

Особливо це потрібно в карантин, якому кінця поки не видно.
shokodko2017
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 15:59

Re: Кабмін зобов'язав претендентів на отримання житлових...

  ovsivolo написав:Це "дуже мудре рішення слуг народу" - заставити 80 річних пенсіонерів із сіл іхати за 30- 40 кілометрів до нових райдержадміністрацій подавати деклараціі при наявності доходів лише у вигляді пенсіі.

Так если они едут 30-40 км чтобы подать заявлние на субсидию то в чём проблема подать и декларацию?
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 19:04

  vitaliy_berdinskikh написав:
  ovsivolo написав:Це "дуже мудре рішення слуг народу" - заставити 80 річних пенсіонерів із сіл іхати за 30- 40 кілометрів до нових райдержадміністрацій подавати деклараціі при наявності доходів лише у вигляді пенсіі.

Так если они едут 30-40 км чтобы подать заявлние на субсидию то в чём проблема подать и декларацию?


Пускай в лектронном виде подают.
Dear_Sir
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 20:05

  Dear_Sir написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:
  ovsivolo написав:Це "дуже мудре рішення слуг народу" - заставити 80 річних пенсіонерів із сіл іхати за 30- 40 кілометрів до нових райдержадміністрацій подавати деклараціі при наявності доходів лише у вигляді пенсіі.

Так если они едут 30-40 км чтобы подать заявлние на субсидию то в чём проблема подать и декларацию?


Пускай в лектронном виде подают.

Там есть ещё классический способ отправки почтой.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 20:25

Налоговая ж видит все доходы. Зачем декларации?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 20:38

  Investor_K написав:Налоговая ж видит все доходы. Зачем декларации?

Налоговая видет только декларации и уплаченные налоги. И то точно не известно записываются ли налоги с депозитов отдельно по каждому или идут одной цифрой.
Как и подоходный. Это во-первых.

Во-вторых налоговая каким боком к субсидиям?
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в Сер 05 тра, 2021 20:43, всього редагувалось 1 раз.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 20:42

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Investor_K написав:Налоговая ж видит все доходы. Зачем декларации?

Налоговая видет только декларации и уплаченные налоги. Это во-первых.

Во-вторых налоговая каким боком к субсидиям?
В твкой ситуации -задним.
Investor_K
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