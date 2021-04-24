Кабмін зобов'язав претендентів на отримання житлових...

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Додано: Сер 05 тра, 2021 20:43
Investor_K написав: vitaliy_berdinskikh написав: Investor_K написав:
Налоговая ж видит все доходы. Зачем декларации?
Налоговая видет только декларации и уплаченные налоги. Это во-первых.
Во-вторых налоговая каким боком к субсидиям?
В твкой ситуации -задним.
Даже не задним. С тем же успехом можно сказать что полиция знает о нетрудовых доходах зачем декларации.
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Додано: Сер 05 тра, 2021 20:51
Логично.
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