Кабмін зобов'язав претендентів на отримання житлових...
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Шо, оказывается можно было не ехать 40 км до райцентра?
Ну я тёщу так оформил год назад... А теперь покращилы
По идее эту проблему можно было бы решить в иной способ. Но для этого надо чтобы работала судебная система, а госчиновники регулярно обращались с исками в суд.
Тогда начисление субсидий можно было бы проверять постфактум, по данным налоговой хотя бы как предлагал человек выше. И если вдру выясняется что были доходы которые человек не указал при оформлении субсидий - он бы не только возвращал сумму субсидий но и платил штраф.
Но это не работает.
И не только с субсидиями, взять ту же коммуналку когда люди годами накаплаивают долги, коммуналщики отключают дома но не идут в суд.
vitaliy_berdinskikh написав:Шо, оказывается можно было не ехать 40 км до райцентра?
Ну я тёщу так оформил год назад... А теперь покращилы
По идее эту проблему можно было бы решить в иной способ. Но для этого надо чтобы работала судебная система, а госчиновники регулярно обращались с исками в суд.
...
И не только с субсидиями, взять ту же коммуналку когда люди годами накаплаивают долги, коммуналщики отключают дома но не идут в суд.
Там закон "подыбильному" написан: хату можно на аукцион отправить только при долге в 20+ минимальных ЗП. А если неплательщик -- "официальный голодранец" без работы и иного имущества -- с него ничего другого не возьмешь. Проблему частично пытаются решить вот теми автосписаниями/автоблокировками, но не факт, что оно толком сработает.
А дома отключают потому, что в хрущах да прочем совко-фонде одну квартиру фиг от чего отключишь Была одно фремя тема с затычками на канализацию, но что-то заглохла