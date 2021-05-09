Кабмін зобов'язав претендентів на отримання житлових...

Додано: Сер 12 тра, 2021 18:31

Replay написав: Ну, кроме как "слило Крым москалям" Ну, кроме как "слило Крым москалям"

Ты ж понимаешь что государство это не один единственный Янукович, а куча вот таких вот "государство мне должно" которых полно и в этой и в другой темах. При этом сами они государству ничего не должны, в том числе и нести службу по охране государства. В итоге Крым слит хотя и ты и я исправно платили налоги. Государство это не таксист которого можно выбрать и который является вполне конкретным лицом. Государство большой сложный механизм и один исправно платящий налоги гражданин не может заставить его работать если тыщи других налогов не платят, решают свои вопросы работая на государственных должностях и откровенно халтурят выполняя государственнею работу и в довесок пытаються поиметь взятку с того кто платит налоги. Но это всё лирика не имеющая отношения к теме обсуждения.Субсидии должны получать только реально неимущие. А не те кто пенсионер по возрасту или у кого жильё такое что пенсии ну просто тупо не хватает на оплату такого большого жилья.Если же с моих налогов другие будут жить просто потому что они старше и уже на пенсии - то собственно хочется задать тот же вопрос что задал ты "А что они сделалил для меня?". Родителям я обязан, а многим миллионам пенсионеров не обязан ничем, а если и был чем-то там обязан то уже давно выплатил это в виде налогов.