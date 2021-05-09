Кабмін зобов'язав претендентів на отримання житлових...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Replay написав:Ну, кроме как "слило Крым москалям"
Ты ж понимаешь что государство это не один единственный Янукович, а куча вот таких вот "государство мне должно" которых полно и в этой и в другой темах. При этом сами они государству ничего не должны, в том числе и нести службу по охране государства. В итоге Крым слит хотя и ты и я исправно платили налоги. Государство это не таксист которого можно выбрать и который является вполне конкретным лицом. Государство большой сложный механизм и один исправно платящий налоги гражданин не может заставить его работать если тыщи других налогов не платят, решают свои вопросы работая на государственных должностях и откровенно халтурят выполняя государственнею работу и в довесок пытаються поиметь взятку с того кто платит налоги. Но это всё лирика не имеющая отношения к теме обсуждения.
Субсидии должны получать только реально неимущие. А не те кто пенсионер по возрасту или у кого жильё такое что пенсии ну просто тупо не хватает на оплату такого большого жилья.
Если же с моих налогов другие будут жить просто потому что они старше и уже на пенсии - то собственно хочется задать тот же вопрос что задал ты "А что они сделалил для меня?". Родителям я обязан, а многим миллионам пенсионеров не обязан ничем, а если и был чем-то там обязан то уже давно выплатил это в виде налогов.
Amethyst написав:Они платят таки налоги и ходят на выборы, представляешь?
Я в курсе, представляешь. Я знаю как работает государство и как работает демократия.
Amethyst написав:Т.е. содержат это гос-во, которое их дурит на каждом шагу
Те кому пенсии не хватает на коммуналку - как раз из тех кто или не платил налоги или работал "лишь бы стаж шел". Так что что заработали то и получили. Какого лешего я должен оплачивать коммуналку этим стрекозам?
Я содержу свою семью, помогаю своим родителям, откладываю на старость себе чтобы не ныть что на коммуналку на хватает. И чего я должен содержать каких-то долдонов которые всю жизнь бухали или левачили или левачили и бухали? Раз их дети такие же алкаши что не могут обеспечить родителей - пусть шуруют в дом престрелых там их содержание будет дешевле.