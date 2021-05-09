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Кабмін зобов'язав претендентів
на отримання житлових...

Кабмін зобов'язав претендентів на отримання житлових...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 17:08

  Amethyst написав:
  _hunter написав:
  Amethyst написав:... ОДИНОКАЯ бабуля не может, она даж не знает куда и скока идти, ну и не получит субсидию. А пионэров-Тимуровцев ща нема, ну може Красный Крест поможет.
Ну не идиоты?!

Зато "ОДИНОКАЯ бабуля" (tm) вполне может заключить договор пожизненного содержания и вообще не париться ни субсидиями ни комуналками :lol:

Такой договор нуна было заключать в 60..65 лет, в здравом уме и твердой памяти. Но думаю, их полюбэ за 2..3 мес свели бы в могилу. :mrgreen:

Предок должен жить в родной семье. Берегите своих стариков!

Так а фигли тянули?..
Вы там определитесь кто у вас -- "ОДИНОКАЯ бабуля" (tm) или "бабуля, у которой родная семья ждет освобождения жилплощади" :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 17:16

Re: Кабмін зобов'язав претендентів на отримання житлових...

  Replay написав:Да, мы в ответе за наших Родных!

тут даже не ответственность(заставлять никого не нужно), а обычная гуманность, ласка и нежность. Считаю, что только менталитет (а он не тот :( ) спасет Неньку :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 18:31

Re: Кабмін зобов'язав претендентів на отримання житлових...

  Replay написав:Ну, кроме как "слило Крым москалям"

Ты ж понимаешь что государство это не один единственный Янукович, а куча вот таких вот "государство мне должно" которых полно и в этой и в другой темах. При этом сами они государству ничего не должны, в том числе и нести службу по охране государства. В итоге Крым слит хотя и ты и я исправно платили налоги. Государство это не таксист которого можно выбрать и который является вполне конкретным лицом. Государство большой сложный механизм и один исправно платящий налоги гражданин не может заставить его работать если тыщи других налогов не платят, решают свои вопросы работая на государственных должностях и откровенно халтурят выполняя государственнею работу и в довесок пытаються поиметь взятку с того кто платит налоги. Но это всё лирика не имеющая отношения к теме обсуждения.

Субсидии должны получать только реально неимущие. А не те кто пенсионер по возрасту или у кого жильё такое что пенсии ну просто тупо не хватает на оплату такого большого жилья.

Если же с моих налогов другие будут жить просто потому что они старше и уже на пенсии - то собственно хочется задать тот же вопрос что задал ты "А что они сделалил для меня?". Родителям я обязан, а многим миллионам пенсионеров не обязан ничем, а если и был чем-то там обязан то уже давно выплатил это в виде налогов.
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в Сер 12 тра, 2021 18:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 18:33

Re: Кабмін зобов'язав претендентів на отримання житлових...

  vitaliy_berdinskikh написав:При этом сами они государству
Они платят таки налоги и ходят на выборы, представляешь?
Т.е. содержат это гос-во, которое их дурит на каждом шагу :P
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 18:36

Re: Кабмін зобов'язав претендентів на отримання житлових...

  Amethyst написав:Они платят таки налоги и ходят на выборы, представляешь?

Я в курсе, представляешь. Я знаю как работает государство и как работает демократия.
  Amethyst написав:Т.е. содержат это гос-во, которое их дурит на каждом шагу
Те кому пенсии не хватает на коммуналку - как раз из тех кто или не платил налоги или работал "лишь бы стаж шел". Так что что заработали то и получили. Какого лешего я должен оплачивать коммуналку этим стрекозам?

Я содержу свою семью, помогаю своим родителям, откладываю на старость себе чтобы не ныть что на коммуналку на хватает. И чего я должен содержать каких-то долдонов которые всю жизнь бухали или левачили или левачили и бухали? Раз их дети такие же алкаши что не могут обеспечить родителей - пусть шуруют в дом престрелых там их содержание будет дешевле.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 18:47

Re: Кабмін зобов'язав претендентів на отримання житлових...

  vitaliy_berdinskikh написав:Те кому пенсии не хватает на коммуналку - как раз из тех кто или не платил налоги или работал "лишь бы стаж шел".

Чепуху мелишь, аднака. Или прикалываешься.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 18:57

  Amethyst написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Те кому пенсии не хватает на коммуналку - как раз из тех кто или не платил налоги или работал "лишь бы стаж шел".

Чепуху мелишь, аднака.

Чепуху мелишь ты доказывая что получатели низкой пенсии платили много налогов.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 19:03

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Amethyst написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Те кому пенсии не хватает на коммуналку - как раз из тех кто или не платил налоги или работал "лишь бы стаж шел".

Чепуху мелишь, аднака.

Чепуху мелишь ты доказывая что получатели низкой пенсии платили много налогов.

Я ничего не доказываю, а грю, шо они платили, вернее с них удерживало гос-во (СССР), столько, сколько считало нужным, и колбасу им продавало по гос-ым ценам 8)
Amethyst
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