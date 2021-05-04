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Чи зобов'яжуть українців нести
готівку в банки і які...

Чи зобов'яжуть українців нести готівку в банки і які...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 09 тра, 2021 08:36

Чи зобов'яжуть українців нести готівку в банки і які...

Пропонуємо до обговорення:
На початку 2021 року президент України Володимир Зеленський подав у Раду законопроекти.

Дивися повний текст Чи зобов'яжуть українців нести готівку в банки і які податки пропонують платити.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 09 тра, 2021 08:47

Интересно, "слуги народа" хотя свои ежемесячные "конверты" понесут в банки? )
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 09 тра, 2021 15:34

А в чём проблема декларации наличных?
Если у меня есть некая сумма, с которой я не уплатил налоги, почему бы ЧАСТЬ из этой суммы не нести на депозит маленькими кусочками? Скажем, 7000-8000-9000 грн в месяц на карту и с неё на депозит. Думаю, такие суммы не вызовут вопросов.
А можно ещё в разные банки нести! В каждый банк 2000-3000 грн каждый месяц.
Это ни у кого не вызывает подозрений.
Sanyok77
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Повідомлення Додано: Нед 09 тра, 2021 15:45

Re: Чи зобов'яжуть українців нести готівку в банки і які...

с такими инициативами ГЕТЬманцОва как-бы грандиозного выноса и шухера не случилось :mrgreen: :mrgreen:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Нед 09 тра, 2021 20:12

Re: Чи зобов'яжуть українців нести готівку в банки і які...

Финансовый сайт без проверки перепечатывает новость помойного ведра на тему налогов.

Никогда такого не было и вот опять.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Нед 09 тра, 2021 20:23

Re: Чи зобов'яжуть українців нести готівку в банки і які...

Фейкоканал 24 пишет написав:Так, кожен українець зможе подати повну інформацію про свої статки, нерухомість, земельні ділянки, авто тощо.

Не сможет, так как декларацию для налоговой амнистии можно заполнить только на те украинцы у которых есть активы которые приобретены за счёт доходов с которых не уплачены налоги.

Чтобы каждый украинец мог подать такую декларацию надо чтобы у него было таких черных активов минимум на 400 тыс. гривен. А большинство не то что 400 тысяч не имеют, но и вообще не имеют доходов с которых неуплачены налоги поскольку получают зарплату с которой налоги уплачены без их участия.
Фейкоканал 24 пишет написав:Отже, звітувати доведеться і підприємцям, які приховували частину своїх доходів, і найманим працівникам, які отримують зарплату в конвертах, і тим, хто виїжджає на заробітки за кордон, і тим, хто працює на фрілансі.

А те кто работают за зарплату - они по мнению фейкоканала не украинцы. В отличии от перечисленных.

Как обычно: новость выглядит как песня чучки - сначала хайповый заговок, потом немного набросов, а в конце опровержение заголовка и набросов :mrgreen:
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в Нед 09 тра, 2021 20:27, всього редагувалось 2 разів.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Нед 09 тра, 2021 20:26

Re: Чи зобов'яжуть українців нести готівку в банки і які...

  Sanyok77 написав:Если у меня есть некая сумма, с которой я не уплатил налоги, почему бы ЧАСТЬ из этой суммы не нести на депозит маленькими кусочками? Скажем, 7000-8000-9000 грн в месяц на карту и с неё на депозит.

Учитывая что даже для налоговой амнистии финмон не отменили - банк может заинтересоваться тем откуда у тебя столько наличных что ты регулярно носишь суммы в банк. И если у тебя не окажется например зарплатной карты в каком-нибудь говноэксимбанке с который ты снимаешь наличку - то банк может в лучшем случае закрыть тебе счёт и вернуть деньги, а в худшем передать дело следствию. На Минфине было интервью с руководителем службы финмона НБУ куда стекается информация из банков.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 02:29

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Sanyok77 написав:Если у меня есть некая сумма, с которой я не уплатил налоги, почему бы ЧАСТЬ из этой суммы не нести на депозит маленькими кусочками? Скажем, 7000-8000-9000 грн в месяц на карту и с неё на депозит.

Учитывая что даже для налоговой амнистии финмон не отменили - банк может заинтересоваться тем откуда у тебя столько наличных что ты регулярно носишь суммы в банк. И если у тебя не окажется например зарплатной карты в каком-нибудь говноэксимбанке с который ты снимаешь наличку - то банк может в лучшем случае закрыть тебе счёт и вернуть деньги, а в худшем передать дело следствию. На Минфине было интервью с руководителем службы финмона НБУ куда стекается информация из банков.

Такое "разложу понемногу в 10 банков на свою же фамилию, налоговый номер" в большинстве стран перестало работать в последнее десятилетие. Это отслеживается одним запросом к консолидированной базе на уровне регулятора.
Dear_Sir
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 17:19

  Вкладчик1234 написав:Интересно, "слуги народа" хотя свои ежемесячные "конверты" понесут в банки? )

Держи карман шире.
a_kymlach
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