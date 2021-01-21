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Представлено електровелосипед
ADO A20 з запасом ходу 80 км

Представлено електровелосипед ADO A20 з запасом ходу 80 км
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 11:07

Представлено електровелосипед ADO A20 з запасом ходу 80 км

Пропонуємо до обговорення:
Популярний виробник електричних велосипедів ADO представив модель ADO A20

Дивися повний текст Представлено електровелосипед ADO A20 з запасом ходу 80 км.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 18:35

За 300 долларів я перетворив свій велосипед в електровелосипед з потужністю 500 Вт і максимальною швидкістю 45 км/год. Запас ходу 60 км. Готові рішення звісно дещо вищі за якістю реалізації, але ціна в них явно завищена ...
grynyov_vladyslav
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 08:57

великое изобретение собрать аккумулятор для велосипеда побольше... следующее изобретение будет увеличение емкости до 12 А/ч, а через год до 14 А/ч. :mrgreen:
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 09:42

300 это за электрическую часть. А сколько стоит сам по себе новый складной велосипед? )
foof
 
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