Популярний виробник електричних велосипедів ADO представив модель ADO A20
Дивися повний текст Представлено електровелосипед ADO A20 з запасом ходу 80 км.
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Додано: Пон 10 тра, 2021 11:07
Представлено електровелосипед ADO A20 з запасом ходу 80 км
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Дивися повний текст Представлено електровелосипед ADO A20 з запасом ходу 80 км.
Додано: Пон 10 тра, 2021 18:35
За 300 долларів я перетворив свій велосипед в електровелосипед з потужністю 500 Вт і максимальною швидкістю 45 км/год. Запас ходу 60 км. Готові рішення звісно дещо вищі за якістю реалізації, але ціна в них явно завищена ...
Додано: Вів 11 тра, 2021 08:57
великое изобретение собрать аккумулятор для велосипеда побольше... следующее изобретение будет увеличение емкости до 12 А/ч, а через год до 14 А/ч.
Додано: Вів 11 тра, 2021 09:42
300 это за электрическую часть. А сколько стоит сам по себе новый складной велосипед? )
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