Укрзалізниця підписала меморандум про співпрацю і локалізацію в Україні виробництва пасажирського рухомого складу швейцарської компанія Stadler CIS AG.
Дивися повний текст В Україні складатимуть швейцарські поїзди.
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Додано: Вів 11 тра, 2021 09:26
В Україні складатимуть швейцарські поїзди
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні складатимуть швейцарські поїзди.
Додано: Вів 11 тра, 2021 21:07
"В Украине будут собирать швейцарские поезда" и "Украина, возможно, если швейцарцы разрешат, будет себе покупать в Швейцарии не поезда целиком, а только все их компоненты". Совсем одно и то же, да.
Додано: Вів 11 тра, 2021 21:11
Re: В Україні складатимуть швейцарські поїзди
І маленьке звірятко буде загортати своїми лапками...
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