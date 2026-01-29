Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 07 чер, 2026 13:52
Shaman написав:
ніхто не знає, коли частина здорового глузду на Раші переможе, що треба зупинятися, бо далі буде гірше?
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здорового глузду це шо? Росія самоліквідується і розділиться на окремі квазідержавні утворення?
Боюсь що ви там перефантазували при складанні методичок
Banderlog
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Додано: Нед 07 чер, 2026 13:52
Banderlog
тебе скоро роботи замінять...російські
ти якому окопі сидіш?
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Додано: Нед 07 чер, 2026 13:54
Shaman написав:
а чого це не робили до війни?
Тобто не робили? Тобто населення зменшилось з 52 до 30 млн. не через еміграцію молоді?
В Закарпатті щороку мінімум половина працездатного населення їхала на заробітки.
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Додано: Нед 07 чер, 2026 13:59
Shaman написав:
он як сирійцям погано в країні БУЛО. а все одно потроху їх назад відправляють...
Та і нам відправлять назад пенсіонерів і тих, хто не працює. А працюючу молодь залишать собі.
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Додано: Нед 07 чер, 2026 14:00
Banderlog написав: Shaman написав:
ніхто не знає, коли частина здорового глузду на Раші переможе, що треба зупинятися, бо далі буде гірше?
здорового глузду це шо? Росія самоліквідується і розділиться на окремі квазідержавні утворення?
Боюсь що ви там перефантазували при складанні методичок
поточна війна наносить багато шкоди Раші, а здобутків здається зараз в них майже немає. здорового глузду - що треба починати перемовини.
й про твій здоровий глузд - визнай вже, що я пропагандист - в мене часу на це немає. ти ж не ЛАД зі своїми хворобами віку...
хоча в тебе схоже термінальна стадія ПГМ...
Востаннє редагувалось
Shaman
в Нед 07 чер, 2026 14:05, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 07 чер, 2026 14:01
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
он як сирійцям погано в країні БУЛО. а все одно потроху їх назад відправляють...
Та і нам відправлять назад пенсіонерів і тих, хто не працює. А працюючу молодь залишать собі.
якщо вони залишиться. особисто ти готовий розкладати товар в магазині чи бути різноробочим на будівництві все життя? гадаю ні - ти звик сидіти в офісі та пиляти гранти. тобто різноробом ти не поїдеш - але за інших чомусь кажеш навпаки...
Shaman
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Додано: Нед 07 чер, 2026 14:03
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
а чого це не робили до війни?
Тобто не робили? Тобто населення зменшилось з 52 до 30 млн. не через еміграцію молоді?
В Закарпатті щороку мінімум половина працездатного населення їхала на заробітки.
їхала на заробітки й поверталася. головний вклад в це зменшення - це напад Раші на Україну. тому еміграція внаслідок війни...
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Додано: Нед 07 чер, 2026 14:04
Shaman написав:
поточна війна наносить багато шкоди Раші, а здобутків здається зараз в них майже немає. здорового глузду - що треба починати перемовини.
Все відносно. Україні війна наносить значно більше шкоди.
ИМХО поки москалі бачать досяжну можливість перемогти - про перемовини можна забути. Та й поки ми бачимо досяжну можливість перемогти - теж.
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Додано: Нед 07 чер, 2026 14:05
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
он як сирійцям погано в країні БУЛО. а все одно потроху їх назад відправляють...
Та і нам відправлять назад пенсіонерів і тих, хто не працює. А працюючу молодь залишать собі.
бюргерам пенсію ШІ не заробить
flyman
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Додано: Нед 07 чер, 2026 14:05
Shaman написав:
якщо вони залишиться. особисто ти готовий розкладати товар в магазині чи бути різноробочим на будівництві все життя? гадаю ні - ти звик сидіти в офісі та пиляти гранти. тобто різноробом ти не поїдеш - але за інших чомусь кажеш навпаки...
Все залежить від умов. Якщо Мінськ 3 і можливість початку СВО 2.0 в будь-який момент і економіка як в 90-і, то звісно поїду і буду викладати товар на полиці (досвід торгівлі на базарі є).
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