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Громадське харчування втратило майже третину працівників...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 11 тра, 2021 15:21
Пропонуємо до обговорення:
До початку минулого року в сфері громадського харчування працювало близько 550 тис. Чоловік. За період карантинів і локдаунов роботу в цій сфері втратили 150 тис. Українців. Про це в Facebook повідомила директор агентства "Ресторанний консалтинг" Ольга Насонова.
Дивися повний текст Громадське харчування втратило майже третину працівників і не може знайти заміну
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Додано: Вів 11 тра, 2021 15:22
.."уехали из больших городов..?!.. уехали ИЗ СТРАНЫ в Эуропу, где зп в 2..3 раза выше!!!.. а в строительной, транспортной сфере эта разница будет еще круче..следом - мед.персонал среднего и младшего звена....
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