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Шмигаль розповів, чи можуть
в Україні запровадити...

Шмигаль розповів, чи можуть в Україні запровадити...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 15:30

Шмигаль розповів, чи можуть в Україні запровадити...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив в інтерв'ю для РБК-Україна прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Дивися повний текст Шмигаль розповів, чи можуть в Україні запровадити податки для багатих.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 15:47

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Читайте текст,если знаете букварь.
sena_2008atp
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