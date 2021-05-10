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Шмигаль розповів, чи можуть в Україні запровадити...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 11 тра, 2021 15:30
Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив в інтерв'ю для РБК-Україна прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
Дивися повний текст Шмигаль розповів, чи можуть в Україні запровадити податки для багатих
.
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Додано: Вів 11 тра, 2021 15:47
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Читайте текст,если знаете букварь.
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