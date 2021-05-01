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Протягом 5-10 років вартість
землі може зрости від 2 до...

Протягом 5-10 років вартість землі може зрости від 2 до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 21:40

Протягом 5-10 років вартість землі може зрости від 2 до...

Пропонуємо до обговорення:
Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав в інтерв'ю.

Дивися повний текст Протягом 5-10 років вартість землі може зрости від 2 до 5 разів — Шмигаль.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 21:40

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moveton
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