Додано: Пон 17 тра, 2021 15:04

unicdima написав: Slon_Nosov написав: ЗЫ удивлен количеством любителей метрополитена на данном сайте.... ЗЫ удивлен количеством любителей метрополитена на данном сайте....

Думал тут одни миллионеры?

Сейчас начал вспоминать когда я в метро катался, уже лет десять оказывается не был.

Надо сделать экскурсию. Думал тут одни миллионеры?Сейчас начал вспоминать когда я в метро катался, уже лет десять оказывается не был.Надо сделать экскурсию.

Я тоже в метро за последних 3 года ездил максимум раз 15. И дело ведь не в том, что стоимость жетона, или что там сейчас, напрягает мои финансы. Дело в том, как нагло и беспардонно товарищи, руководящие типа как нашими общими активами, пытаются нагреться на подобных мелочах. Это ведь касается не только метро и общественного транспорта. Это касается и коммунальных услуг, и газа, и электричества и ремонта дорог, больниц, школ и тд. Во всех отраслях у них одна и та же проблема - тариф низкий, бюджет маленький, но все расходы всегда завышены по сравнению с частными структурами или аналогами зарубежных госорганов. Я зуб даю, что директор Киевского Метрополитена ездит на рабочем на авто не хуже Тойоты Камри, и жена его на такой же (уже личной).