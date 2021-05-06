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"Київпастранс" і метро просять
владу дати грошей або...

"Київпастранс" і метро просять владу дати грошей або...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 14:25

  Slon_Nosov написав:..
ЗЫ удивлен количеством любителей метрополитена на данном сайте....

хаха, это вы еще ветку про олию и картошку не видели! ))
sequence
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 14:31

  Slon_Nosov написав:ЗЫ удивлен количеством любителей метрополитена на данном сайте....

Думал тут одни миллионеры? :D
Сейчас начал вспоминать когда я в метро катался, уже лет десять оказывается не был.
Надо сделать экскурсию. :D
unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 15:04

  unicdima написав:
  Slon_Nosov написав:ЗЫ удивлен количеством любителей метрополитена на данном сайте....

Думал тут одни миллионеры? :D
Сейчас начал вспоминать когда я в метро катался, уже лет десять оказывается не был.
Надо сделать экскурсию. :D


Я тоже в метро за последних 3 года ездил максимум раз 15. И дело ведь не в том, что стоимость жетона, или что там сейчас, напрягает мои финансы. Дело в том, как нагло и беспардонно товарищи, руководящие типа как нашими общими активами, пытаются нагреться на подобных мелочах. Это ведь касается не только метро и общественного транспорта. Это касается и коммунальных услуг, и газа, и электричества и ремонта дорог, больниц, школ и тд. Во всех отраслях у них одна и та же проблема - тариф низкий, бюджет маленький, но все расходы всегда завышены по сравнению с частными структурами или аналогами зарубежных госорганов. Я зуб даю, что директор Киевского Метрополитена ездит на рабочем на авто не хуже Тойоты Камри, и жена его на такой же (уже личной).
ALexxxS
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 15:55

Re:

  ALexxxS написав:Я зуб даю, что директор Киевского Метрополитена ездит на рабочем на авто не хуже Тойоты Камри
Думаешь директор Лондонского Метрополитена ездит на велосипеде?
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 16:02

  unicdima написав:
  Slon_Nosov написав:ЗЫ удивлен количеством любителей метрополитена на данном сайте....

Думал тут одни миллионеры? :D

после какого миллиона нужно переставать ездить на метро?
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 09:47

  vitaliy_berdinskikh написав:
  ALexxxS написав:Я зуб даю, что директор Киевского Метрополитена ездит на рабочем на авто не хуже Тойоты Камри
Думаешь директор Лондонского Метрополитена ездит на велосипеде?


Высока вероятность. Но думаю и двухсотый ЛендКрузер он себе вряд ли может позволить. Особенно новый
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 11:00

Re:

  ALexxxS написав:Высока вероятность.

Нулевая.
vitaliy_berdinskikh
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  #<1 ... 5678
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