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"Київпастранс" і метро просять владу дати грошей або...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 17 тра, 2021 14:25
Slon_Nosov написав:
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ЗЫ удивлен количеством любителей метрополитена на данном сайте....
хаха, это вы еще ветку про олию и картошку не видели! ))
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Додано: Пон 17 тра, 2021 14:31
Slon_Nosov написав:
ЗЫ удивлен количеством любителей метрополитена на данном сайте....
Думал тут одни миллионеры?
Сейчас начал вспоминать когда я в метро катался, уже лет десять оказывается не был.
Надо сделать экскурсию.
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unicdima
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Додано: Пон 17 тра, 2021 15:04
unicdima написав: Slon_Nosov написав:
ЗЫ удивлен количеством любителей метрополитена на данном сайте....
Думал тут одни миллионеры?
Сейчас начал вспоминать когда я в метро катался, уже лет десять оказывается не был.
Надо сделать экскурсию.
Я тоже в метро за последних 3 года ездил максимум раз 15. И дело ведь не в том, что стоимость жетона, или что там сейчас, напрягает мои финансы. Дело в том, как нагло и беспардонно товарищи, руководящие типа как нашими общими активами, пытаются нагреться на подобных мелочах. Это ведь касается не только метро и общественного транспорта. Это касается и коммунальных услуг, и газа, и электричества и ремонта дорог, больниц, школ и тд. Во всех отраслях у них одна и та же проблема - тариф низкий, бюджет маленький, но все расходы всегда завышены по сравнению с частными структурами или аналогами зарубежных госорганов. Я зуб даю, что директор Киевского Метрополитена ездит на рабочем на авто не хуже Тойоты Камри, и жена его на такой же (уже личной).
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Додано: Пон 17 тра, 2021 15:55
ALexxxS написав:
Я зуб даю, что директор Киевского Метрополитена ездит на рабочем на авто не хуже Тойоты Камри
Думаешь директор Лондонского Метрополитена ездит на велосипеде?
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Додано: Пон 17 тра, 2021 16:02
unicdima написав: Slon_Nosov написав:
ЗЫ удивлен количеством любителей метрополитена на данном сайте....
Думал тут одни миллионеры?
после какого миллиона нужно переставать ездить на метро?
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Додано: Вів 18 тра, 2021 09:47
vitaliy_berdinskikh написав: ALexxxS написав:
Я зуб даю, что директор Киевского Метрополитена ездит на рабочем на авто не хуже Тойоты Камри
Думаешь директор Лондонского Метрополитена ездит на велосипеде?
Высока вероятность. Но думаю и двухсотый ЛендКрузер он себе вряд ли может позволить. Особенно новый
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Додано: Вів 18 тра, 2021 11:00
ALexxxS написав:
Высока вероятность.
Нулевая.
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