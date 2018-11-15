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Finance.ua: Что делать,
когда эвакуируют ваше авто

Finance.ua: Что делать, когда эвакуируют ваше авто
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Нед 16 тра, 2021 11:39

Finance.ua: Что делать, когда эвакуируют ваше авто

Пропонуємо до обговорення:
На примере столицы
Проблема парковки в больших городах стоит чрезвычайно остро. Мест, где можно поставить машину, катастрофически не хватает, поэтому часто автовладельцы бросают их на первом-лучшем пустом пространстве или на тротуарах.

Бывает и так, когда вернувшись к своему четырехколесному коню, автовладелец не находит его на месте из-за того, что автомобиль за это время эвакуировали на штрафплощадку.

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D2
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 тра, 2021 11:39

а пока давайте сносить гаражи и дальше строить жк без парковок, вынуждая автовладельцев бросать машины на дороге...
Slon_Nosov
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Модератори: Ірина_, Модератор

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