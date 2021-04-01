Якого виду пального не стосується урядове обмеження цін:...
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Максимальна торговельна надбавка не стосується «брендового преміального» пального з покращеними показниками якості, яке пропонують на автозаправних станціях (АЗС) за вищою ціною, ніж соціально значуще.
Вимоги до автомобільних бензинів та дизельного палива, у тому числі щодо їх позначення (маркування), визначено Технічним регламентом щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2013 р. № 927, відповідно до якого позначення (маркування) «брендового преміального» пального з покращеними показниками якості може включати торгову марку (товарний знак).
Таким чином, під встановлення максимальної торгівельної надбавки не підпадає «брендове преміальне» пальне з покращеними показниками якості та позначення (маркування) якого включає певну торгову марку (товарний знак),
Если техрегламент вдруг внезапно перестало распространяться на брендированное топливо то тогда любой бензин с нелегальной АЗС является тоже брендированным и государство не имеет права требовать уплаты акциза, а следовательно и не имеет права закрывать такие заправик - так получается?
Максимальна торговельна надбавка не стосується «брендового преміального» пального з покращеними показниками якості, яке пропонують на автозаправних станціях (АЗС) за вищою ціною, ніж соціально значуще.
Ливанули наши в топливо "суперпупернаноприсадку" аля basf (это в лучшем случае) и вот вам и премиум бренд и +15-20% к цене на стелле. К примеру вот. В Украине продают как бы "белорусский премиум" pulls. Хорошее топливо, вопросов нет. Но только если бы не одна штука. В самой Беларуси нигде не видел в продаже этого "премиума". На Белоруснефть (это заправки госконцерна "Белнефтехим", у которого и тарится наш галнефтехим), как и любой заправке там продается "просто" 92, 95, 98 и дизель https://www.blr.cc/benzin/
Сейчас, кстати, там АИ-95 и дизель стоит, в переводе на грн, примерно 20 грн за 1 литр. И, это при том, что налоги в стоимости, как и у нас, примерно 45%. Замечу, все топливо отличного качества., в нем есть присадки
Единая госцена в стране на топливо и ни одна собака не ноет, что его продажа убыточна