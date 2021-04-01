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Якого виду пального не стосується
урядове обмеження цін:...

Якого виду пального не стосується урядове обмеження цін:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 20:35

Якого виду пального не стосується урядове обмеження цін:...

Пропонуємо до обговорення:
Максимальна торговельна надбавка не стосується «брендового преміального» пального з покращеними показниками якості, яке пропонують на автозаправних станціях (АЗС) за вищою ціною, ніж соціально значуще.

Дивися повний текст Якого виду пального не стосується урядове обмеження цін: відповідь Мінекономіки.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 20:35

Що заважає заправкам забрендувати все пальне?
0mage0
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 22:20

Re: Якого виду пального не стосується урядове обмеження цін:

Непрофановский бред
Вимоги до автомобільних бензинів та дизельного палива, у тому числі щодо їх позначення (маркування), визначено Технічним регламентом щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2013 р. № 927, відповідно до якого позначення (маркування) «брендового преміального» пального з покращеними показниками якості може включати торгову марку (товарний знак).

Таким чином, під встановлення максимальної торгівельної надбавки не підпадає «брендове преміальне» пальне з покращеними показниками якості та позначення (маркування) якого включає певну торгову марку (товарний знак),

Если техрегламент вдруг внезапно перестало распространяться на брендированное топливо то тогда любой бензин с нелегальной АЗС является тоже брендированным и государство не имеет права требовать уплаты акциза, а следовательно и не имеет права закрывать такие заправик - так получается?

Непрофан стреляет себе в ногу, дважды. :mrgreen:
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 08:32

  0mage0 написав:Що заважає заправкам забрендувати все пальне?

Гарантированное появление постановы уже без пункта про брендирование?..
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 21:32

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Максимальна торговельна надбавка не стосується «брендового преміального» пального з покращеними показниками якості, яке пропонують на автозаправних станціях (АЗС) за вищою ціною, ніж соціально значуще.

Дивися повний текст Якого виду пального не стосується урядове обмеження цін: відповідь Мінекономіки.


Ливанули наши в топливо "суперпупернаноприсадку" аля basf (это в лучшем случае) и вот вам и премиум бренд и +15-20% к цене на стелле.
К примеру вот. В Украине продают как бы "белорусский премиум" pulls. Хорошее топливо, вопросов нет.
Но только если бы не одна штука. В самой Беларуси нигде не видел в продаже этого "премиума". На Белоруснефть (это заправки госконцерна "Белнефтехим", у которого и тарится наш галнефтехим), как и любой заправке там продается "просто" 92, 95, 98 и дизель https://www.blr.cc/benzin/

Сейчас, кстати, там АИ-95 и дизель стоит, в переводе на грн, примерно 20 грн за 1 литр. И, это при том, что налоги в стоимости, как и у нас, примерно 45%.
Замечу, все топливо отличного качества., в нем есть присадки 8)

Единая госцена в стране на топливо и ни одна собака не ноет, что его продажа убыточна :twisted:
EKO
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 08:59

  EKO написав:....
Единая госцена в стране на топливо и ни одна собака не ноет, что его продажа убыточна :twisted:

Tut.by попробовали "поныть" -- нет больше Tut.by :lol:
_hunter
 
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