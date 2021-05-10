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Мінсоцполітики хоче відкрити
оновлений вебпортал для...

Мінсоцполітики хоче відкрити оновлений вебпортал для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 18:32

Мінсоцполітики хоче відкрити оновлений вебпортал для...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко.

Дивися повний текст Мінсоцполітики хоче відкрити оновлений вебпортал для оформлення субсидій.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 18:32

а образец заполнения документов можно выложить?
qazwsx1953
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 10:20

Открывайте побыстрее, потому что очереди под кабинетами несусветные. Такое скопление людей недопустимо во время пандемии. Никто не соблюдает дистанцию 2 метра друг от друга. Это просто ужас. Новая волна заболеваемости будет обеспечена после такого оформления субсидий. Оно нам надо? И странно конечно, что при наличии классных программистов в стране ваш сайт до сих пор не готов. И тому, кому посчастливилось достояться в этой очереди, выдают талончик на приём к специалисту для сдачи документов уже на конец июня-начало июля. Так и до Нового года можно не успеть оформить и переоформить эту субсидию, будь она неладна. Но ни нам, ни вам от неё всё равно пока никуда не деться. Раз больше ничего не придумали, так не оттягивайте, обещали социальную поддержку,значит выполняйте свои обещания.
valentina_costilova
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