monobank перегляне кешбеки через зниження ставок...
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Один із засновників monobank Олег Горохівський заявив, що зниження комісій, що сплачуються фінустановам-емітентам платіжних карт (інтерчейндж), руйнує їх маркетингову стратегію і змусить банк скоротити кешбекі.
nighthawk5 написав:Забере кешбек на продукти і його картка піде фтопку
скоро вообще кроме удобства не считать сдачу на кассе задерживая очередь других преимуществ для ежедневного бытового каждодневного применения не останется . ну еще возможно криминогенная ситуация просто не носить с собой кеш... конечно останутся какие-то преимущества для тех кто много летает мили там лаунндж зоны и тому подобное , а так ... Нас приучили пользоваться картами , и теперь от этого удобства не так просто отказаться .
ПОЧЕМУ ТАКАЯ ВАЖНАЯ НОВОСТЬ о смене интерченжа осталась не замеченной , она ИМХО достойна статьи на главной , а не маленькой рекламной заметки о монобанке . Это ж был очень дисскусионный вопрос и противоречивый и я только сейчас узнал что он решился .
nighthawk5 написав:Забере кешбек на продукти і його картка піде фтопку
скоро вообще кроме удобства не считать сдачу на кассе задерживая очередь других преимуществ для ежедневного бытового каждодневного применения не останется . ну еще возможно криминогенная ситуация просто не носить с собой кеш... конечно останутся какие-то преимущества для тех кто много летает мили там лаунндж зоны и тому подобное , а так ... Нас приучили пользоваться картами , и теперь от этого удобства не так просто отказаться .
ПОЧЕМУ ТАКАЯ ВАЖНАЯ НОВОСТЬ о смене интерченжа осталась не замеченной , она ИМХО достойна статьи на главной , а не маленькой рекламной заметки о монобанке . Это ж был очень дисскусионный вопрос и противоречивый и я только сейчас узнал что он решился .