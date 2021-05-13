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monobank перегляне кешбеки через зниження ставок...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 19 тра, 2021 08:54
Rainbow написав: BIGor написав:
А вообще стараюсь платить кешем, банки у нас сильно зажрались.
Банки то зажрались, но зачем над собой издеваться носить бумажные деньги/монеты, стоять считать их и ждать пока кассир даст сдачу грязными рваными деньгами?
Сколько там их считать? Кассир считает, деньги в основном смотрю свеженапечатанные. Много 1000 и 500 купюр.
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BIGor
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Додано: Сер 19 тра, 2021 09:23
Rainbow написав:
стоять считать их и ждать пока кассир даст сдачу ...
Стоять ждать, когда пройдет транзакция ничего?
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o_boiko
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Додано: Сер 19 тра, 2021 09:39
o_boiko написав: Rainbow написав:
стоять считать их и ждать пока кассир даст сдачу ...
Стоять ждать, когда пройдет транзакция ничего?
Менее секунды при нормальной связи, а вот нпличку считать, искать сдачу - всегда стабильно намного дольше
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Faceless
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Додано: Сер 19 тра, 2021 09:44
Faceless написав:
при нормальной связи
С этим не поспориш
Только всегда ли она нормальная.
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o_boiko
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Додано: Сер 19 тра, 2021 09:55
o_boiko написав: Rainbow написав:
стоять считать их и ждать пока кассир даст сдачу ...
Стоять ждать, когда пройдет транзакция ничего?
Да и с продавщицей сельмага ж надо парой слов перекинуться.
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vitaliy_berdinskikh
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