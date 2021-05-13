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monobank перегляне кешбеки
через зниження ставок...

monobank перегляне кешбеки через зниження ставок...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 08:54

  Rainbow написав:
  BIGor написав:А вообще стараюсь платить кешем, банки у нас сильно зажрались.

Банки то зажрались, но зачем над собой издеваться носить бумажные деньги/монеты, стоять считать их и ждать пока кассир даст сдачу грязными рваными деньгами?

Сколько там их считать? Кассир считает, деньги в основном смотрю свеженапечатанные. Много 1000 и 500 купюр.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 09:23

  Rainbow написав: стоять считать их и ждать пока кассир даст сдачу ...

Стоять ждать, когда пройдет транзакция ничего?
o_boiko
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 09:39

Re: monobank перегляне кешбеки через зниження ставок...

o_boiko написав:
  Rainbow написав: стоять считать их и ждать пока кассир даст сдачу ...

Стоять ждать, когда пройдет транзакция ничего?
Менее секунды при нормальной связи, а вот нпличку считать, искать сдачу - всегда стабильно намного дольше
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 09:44

Re: monobank перегляне кешбеки через зниження ставок...

  Faceless написав:при нормальной связи

С этим не поспориш :) Только всегда ли она нормальная.
o_boiko
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 09:55

  o_boiko написав:
  Rainbow написав: стоять считать их и ждать пока кассир даст сдачу ...

Стоять ждать, когда пройдет транзакция ничего?

Да и с продавщицей сельмага ж надо парой слов перекинуться.
vitaliy_berdinskikh
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