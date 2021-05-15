monobank перегляне кешбеки через зниження ставок...

Додано: Сер 19 тра, 2021 13:35

sasch написав: Faceless написав: o_boiko написав: Стоять ждать, когда пройдет транзакция ничего? Менее секунды при нормальной связи, а вот наличку считать, искать сдачу - всегда стабильно намного дольше Менее секунды при нормальной связи, а вот наличку считать, искать сдачу - всегда стабильно намного дольше

На мой взгляд карты тупят больше на кассе, даже при нормальной связи, у одного с первого раза не сработало, те у кого в телефоне, то зачастую только когда им все пробили начинают думать о том что телефон не достаточно просто приложить, как карту, а ещё перед этим пару раз надо куда то тыкнуть, или разговор ну очень важный прервать. Плюс ожидание отдельного чека на карту плюс кассир второй чек в пачку чеков под скрепочкой складывает, сдачу дать быстрее. Много раз видел как касса зависает на транзакции, ой перейдите на другую, висим, на наличке не виснет. Карту рассматриваю только как резерв в кармане, если нала мало. Единственное не поспоришь про грязные деньги На мой взгляд карты тупят больше на кассе, даже при нормальной связи, у одного с первого раза не сработало, те у кого в телефоне, то зачастую только когда им все пробили начинают думать о том что телефон не достаточно просто приложить, как карту, а ещё перед этим пару раз надо куда то тыкнуть, или разговор ну очень важный прервать. Плюс ожидание отдельного чека на карту плюс кассир второй чек в пачку чеков под скрепочкой складывает, сдачу дать быстрее. Много раз видел как касса зависает на транзакции, ой перейдите на другую, висим, на наличке не виснет. Карту рассматриваю только как резерв в кармане, если нала мало. Единственное не поспоришь про грязные деньги

Я картами пользуюсь уже скоро как 20 лет, бесконтактной оплатой уже более 7 лет. Все, что вы описываете - или проблема самого покупателя (можно и с наличкой на кассе трындеть по телефону и тупить несколько минут), или дремучие магазинчики, где не налажены процессы и они на кой-то черт подклеивают чеки в папочку - но это не недостатки собственно оплаты картой. Для оплаты телефоном "пару раз что-то тыцнуть" нужно только если платить не картой по-умолчанию, а выбрать другую, и это можно сто раз успеть сделать, пока товар пробивают, а так - нужно только разлочить телефон, почти мгновенное действие, которое человек делать по сто раз на день на автомате. С оплатой часами то же самое. Если платить непосредстивенно картой, то максимум, что добавляется - ввод пин-кода, и то, если карта с бесконтактом и покупка на небольшую сумму, то все вообще молниеносно.Да, бывают проблемы плохой связи. Если магазин сам себе не враг, у него большой поток клиентов, его задача этот вопрос решить, и он вполне решаем. Там, где скорость оплаты в общем-то не играет большой роли, это не имеет особого значения - например, пока вам одежду пакуют, плюс-минут пару десятков секунд, если терминал тупит - не трагедия, очередей там нет. Из всех покупок картой ждать из-за проблем со связью приходится менее чем в 1% случаев, обычно это одни и те же места (например, у меня это одно отделение Новой почты, где по непонятным причинам часто тупит терминал).С наличкой весь этот цикл с "достать кошелек - отсчитать - кассир пересчитывает - пробивает сумму в аппарат - отсчитывает сдачу (в худшем случае еще и ищет, если нечем разменять) - покупатель берет сдачу (в худшем случае еще и пересчитывает) - кладет в кошелек" многократно дольше, чем обычная оплата картой даже с вводом ПИН-кода. Если в сценарии дамочка с бездонной торбой, в которой она еще и кошелек может искать пару минут, все еще больше усугубляется.При использовании карт проблема мелочи, размена, ошибки подсчетов исчезает сама собой. Одинаково удобно для крупных и мелких покупок (к слову, не такая и большая сумма в 20 тыс гривен - это целая пачка двухсоток, самых распространенных купюр, которые и не в каждый кошелек всунешь), намного безопаснее во всех смыслах, особенно при бесконтактной оплате