monobank перегляне кешбеки через зниження ставок...

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Додано: Сер 19 тра, 2021 13:00
sasch написав:
У меня это проблем не вызывает, редко закупаюсь телегами, потому приблизительно понимаю сколько нужно дать и уже +- готов
Идешь в супермаркет ради одной пачки сахара? А если покупаешь в магазине у дома то там касс нет, расчитывает продавец, и через раз перед тобой покупатель которые набирает товар "ещё три огурка", "ещё кефира", "ещё вот тех конфет", "ещё гусарик", потом ищет деньги в кошельке, потом продавец ищет сдачу.
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Додано: Сер 19 тра, 2021 13:09
vitaliy_berdinskikh написав: sasch написав:
У меня это проблем не вызывает, редко закупаюсь телегами, потому приблизительно понимаю сколько нужно дать и уже +- готов
Идешь в супермаркет ради одной пачки сахара? А если покупаешь в магазине у дома то там касс нет, расчитывает продавец, и через раз перед тобой покупатель которые набирает товар "ещё три огурка", "ещё кефира", "ещё вот тех конфет", "ещё гусарик", потом ищет деньги в кошельке, потом продавец ищет сдачу.
У меня магазины у дома атб 50 м, сильпо 200 м, ашан в одну сторону 1 км, новус в другую 1 км, так что в моем случае без гусариков и да как у каждого бывает за пачкой сахара и не только, а вообще считать люблю, полезно для мозга, потому обмануть сложно
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Додано: Сер 19 тра, 2021 13:24
sasch написав:
У меня магазины у дома атб 50 м, сильпо 200 м
Значит тебе лично повезло, но далеко не у всех даже до АТБ 50 метров. А Сильпо как и Рост или Фуршет, или Класс, или Ашан, или МаркетОпт - несколько остановок на метро или минут 10 машиной.
И как раз в АТБ или Чудо, или Посаде придётся постоять в очереди потому что касс без кассиров там нет как класса, самих кассиров ограниченное количество и большинство рассчитываются наличными.
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Додано: Сер 19 тра, 2021 13:25
sasch написав:
а вообще считать люблю, полезно для мозга, потому обмануть сложно
Обсчитаться при расчете наличными рас плюнуть. При расчете картой это невозможно в принципе.
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Додано: Сер 19 тра, 2021 13:35
sasch написав: Faceless написав:
o_boiko написав:Стоять ждать, когда пройдет транзакция ничего?
Менее секунды при нормальной связи, а вот наличку считать, искать сдачу - всегда стабильно намного дольше
На мой взгляд карты тупят больше на кассе, даже при нормальной связи, у одного с первого раза не сработало, те у кого в телефоне, то зачастую только когда им все пробили начинают думать о том что телефон не достаточно просто приложить, как карту, а ещё перед этим пару раз надо куда то тыкнуть, или разговор ну очень важный прервать. Плюс ожидание отдельного чека на карту плюс кассир второй чек в пачку чеков под скрепочкой складывает, сдачу дать быстрее. Много раз видел как касса зависает на транзакции, ой перейдите на другую, висим, на наличке не виснет. Карту рассматриваю только как резерв в кармане, если нала мало. Единственное не поспоришь про грязные деньги
Я картами пользуюсь уже скоро как 20 лет, бесконтактной оплатой уже более 7 лет. Все, что вы описываете - или проблема самого покупателя (можно и с наличкой на кассе трындеть по телефону и тупить несколько минут), или дремучие магазинчики, где не налажены процессы и они на кой-то черт подклеивают чеки в папочку - но это не недостатки собственно оплаты картой. Для оплаты телефоном "пару раз что-то тыцнуть" нужно только если платить не картой по-умолчанию, а выбрать другую, и это можно сто раз успеть сделать, пока товар пробивают, а так - нужно только разлочить телефон, почти мгновенное действие, которое человек делать по сто раз на день на автомате. С оплатой часами то же самое. Если платить непосредстивенно картой, то максимум, что добавляется - ввод пин-кода, и то, если карта с бесконтактом и покупка на небольшую сумму, то все вообще молниеносно.
Да, бывают проблемы плохой связи. Если магазин сам себе не враг, у него большой поток клиентов, его задача этот вопрос решить, и он вполне решаем. Там, где скорость оплаты в общем-то не играет большой роли, это не имеет особого значения - например, пока вам одежду пакуют, плюс-минут пару десятков секунд, если терминал тупит - не трагедия, очередей там нет. Из всех покупок картой ждать из-за проблем со связью приходится менее чем в 1% случаев, обычно это одни и те же места (например, у меня это одно отделение Новой почты, где по непонятным причинам часто тупит терминал).
С наличкой весь этот цикл с "достать кошелек - отсчитать - кассир пересчитывает - пробивает сумму в аппарат - отсчитывает сдачу (в худшем случае еще и ищет, если нечем разменять) - покупатель берет сдачу (в худшем случае еще и пересчитывает) - кладет в кошелек" многократно дольше, чем обычная оплата картой даже с вводом ПИН-кода. Если в сценарии дамочка с бездонной торбой, в которой она еще и кошелек может искать пару минут, все еще больше усугубляется.
При использовании карт проблема мелочи, размена, ошибки подсчетов исчезает сама собой. Одинаково удобно для крупных и мелких покупок (к слову, не такая и большая сумма в 20 тыс гривен - это целая пачка двухсоток, самых распространенных купюр, которые и не в каждый кошелек всунешь), намного безопаснее во всех смыслах, особенно при бесконтактной оплате
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Додано: Сер 19 тра, 2021 13:40
vitaliy_berdinskikh написав: sasch написав:
а вообще считать люблю, полезно для мозга, потому обмануть сложно
Обсчитаться при расчете наличными рас плюнуть. При расчете картой это невозможно в принципе.
Писал про кефирчик, наличие карты никак не влияет, очередной случай пару недель назад. Коробка конфет 279 грн, сделали акцию, перечеркнуто 279, новая цена 219, взял две, на кассе пробиваю 319, +200 к тому что рассчитывал. А вот если картой, то точно по 219)
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Додано: Сер 19 тра, 2021 13:42
vitaliy_berdinskikh написав: sasch написав:
а вообще считать люблю, полезно для мозга, потому обмануть сложно
Обсчитаться при расчете наличными рас плюнуть. При расчете картой это невозможно в принципе.
хаха, зато если затем (после оплаты) заметишь ошибку кассира (два раза пробил одно и то же, etc.), то гемора поболе будет, чем с кэшем
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Додано: Сер 19 тра, 2021 13:45
Faceless
А если в сценарии дамочка с бездонной торбой и кошелек на дне и там карта?
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Додано: Сер 19 тра, 2021 13:56
sequence написав: vitaliy_berdinskikh написав: sasch написав:
а вообще считать люблю, полезно для мозга, потому обмануть сложно
Обсчитаться при расчете наличными рас плюнуть. При расчете картой это невозможно в принципе.
хаха, зато если затем (после оплаты) заметишь ошибку кассира (два раза пробил одно и то же, etc.), то гемора поболе будет, чем с кэшем
Возврат денег делали не раз, никогда это не занимало более чем минуту.
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