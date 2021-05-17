RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Шмигаль розповів, що чекає
на пенсіонерів, які не...

Шмигаль розповів, що чекає на пенсіонерів, які не...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 23:46

Шмигаль розповів, що чекає на пенсіонерів, які не...

Пропонуємо до обговорення:
Державна компанія "Укрпошта" продовжить доставляти пенсію в ті регіони країни, де з об'єктивних причин не можна перевести пенсіонерів на отримання виплат через банківські картки.

Дивися повний текст Шмигаль розповів, що чекає на пенсіонерів, які не перейшли на карткове обслуговування.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93762
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 23:46

ну так все ж хорошо, а загаловок какой страшный
yama
 
Повідомлень: 3536
З нами з: 12.08.17
Подякував: 7213 раз.
Подякували: 774 раз.
 
Профіль
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Мінсоцполітики розповіли, кому з пенсіонерів незабаром...
R2 » Вів 18 тра, 2021 19:54
2 155
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 тра, 2021 20:01
Investor_K
Голова Держфіскальної служби розповів про схеми з ПДВ,...
R2 » Вів 18 тра, 2021 12:39
0 175
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 тра, 2021 12:39
R2
Зеленський розповів, коли Україна увійде в режим paperless 1, 2
R2 » Пон 17 тра, 2021 12:07
14 1131
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 тра, 2021 10:38
anduzenko

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.