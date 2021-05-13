СБУ викрила начальника одного з відділів Держприкордонслужби України, який за хабарі сприяв у безперешкодному ввезенні в Україну автомобілів з іноземною реєстрацією.
Дивися повний текст СБУ викрила схему ввезення «єврономерів» за хабарі.
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Додано: Сер 19 тра, 2021 16:33
СБУ викрила схему ввезення «єврономерів» за хабарі
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Дивися повний текст СБУ викрила схему ввезення «єврономерів» за хабарі.
Додано: Сер 19 тра, 2021 16:33
"ввоза «еврономеров» за взятки", в нашей стране ? Да вранье, не может быть.
Тут два президента думали как "еврономерам" помочь, а пострадал один пограничник
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