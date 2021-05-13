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СБУ викрила схему ввезення
«єврономерів» за хабарі

СБУ викрила схему ввезення «єврономерів» за хабарі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 16:33

СБУ викрила схему ввезення «єврономерів» за хабарі

Пропонуємо до обговорення:
СБУ викрила начальника одного з відділів Держприкордонслужби України, який за хабарі сприяв у безперешкодному ввезенні в Україну автомобілів з іноземною реєстрацією.

Дивися повний текст СБУ викрила схему ввезення «єврономерів» за хабарі.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 16:33

"ввоза «еврономеров» за взятки", в нашей стране ? Да вранье, не может быть.
Тут два президента думали как "еврономерам" помочь, а пострадал один пограничник :)
Igorten
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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