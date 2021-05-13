Південнокорейська компанія Samsung представила новий смартфон Galaxy F52 5G.
Дивися повний текст Samsung представив новий смартфон (фото).
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Додано: Чет 20 тра, 2021 23:08
Samsung представив новий смартфон (фото)
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Дивися повний текст Samsung представив новий смартфон (фото).
Додано: Чет 20 тра, 2021 23:08
"батарея с мощностью в 4 500 мегаампер за час" - это сильно. Встроенная АЭС? Надо брать.
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