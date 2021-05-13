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Samsung представив
новий смартфон (фото)

Samsung представив новий смартфон (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 20 тра, 2021 23:08

Samsung представив новий смартфон (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Південнокорейська компанія Samsung представила новий смартфон Galaxy F52 5G.

Дивися повний текст Samsung представив новий смартфон (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 20 тра, 2021 23:08

"батарея с мощностью в 4 500 мегаампер за час" - это сильно. Встроенная АЭС? Надо брать.
N0mad
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Модератори: Ірина_, Модератор

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