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Банки переводять українців
на онлайн-кредити

Банки переводять українців на онлайн-кредити
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 22 тра, 2021 12:00

Банки переводять українців на онлайн-кредити

Пропонуємо до обговорення:
Про це банкіри розповіли під час круглого столу «Онлайн-кредитування: нові можливості для банків і клієнтів», організованого «Фінансовим клубом».

Дивися повний текст Банки переводять українців на онлайн-кредити.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 22 тра, 2021 12:00

>Профіль клієнта, який приходить через онлайн, у нас в 1,5-2 рази краще, ніж профіль клієнта, який приходить офлайн у відділення або на торгову точку

Я б не дуже надіявся на те що це постійна тенденція)
nighthawk5
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Модератори: Ірина_, Модератор

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