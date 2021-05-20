Про це банкіри розповіли під час круглого столу «Онлайн-кредитування: нові можливості для банків і клієнтів», організованого «Фінансовим клубом».
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 22 тра, 2021 12:00
Банки переводять українців на онлайн-кредити
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Банки переводять українців на онлайн-кредити.
Додано: Суб 22 тра, 2021 12:00
>Профіль клієнта, який приходить через онлайн, у нас в 1,5-2 рази краще, ніж профіль клієнта, який приходить офлайн у відділення або на торгову точку
Я б не дуже надіявся на те що це постійна тенденція)
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