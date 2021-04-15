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США запровадили санкції проти
російських компаній і...

США запровадили санкції проти російських компаній і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 24 тра, 2021 11:53

США запровадили санкції проти російських компаній і...

Пропонуємо до обговорення:
США ввели санкції проти російських компаній і суден, які пов'язані з будівництвом газопроводу "Північний потік-2".

Дивися повний текст США запровадили санкції проти російських компаній і суден, які будують «Північний потік-2».
R2
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Повідомлення Додано: Пон 24 тра, 2021 11:53

Нерабам хоть озвучат почем их (интересы) продали?
summacut
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Модератори: Ірина_, Модератор

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