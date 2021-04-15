США ввели санкції проти російських компаній і суден, які пов'язані з будівництвом газопроводу "Північний потік-2".
Дивися повний текст США запровадили санкції проти російських компаній і суден, які будують «Північний потік-2».
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Додано: Пон 24 тра, 2021 11:53
США запровадили санкції проти російських компаній і...
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Дивися повний текст США запровадили санкції проти російських компаній і суден, які будують «Північний потік-2».
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