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Нерухомість
подорожчає ще на 5-7%

Нерухомість подорожчає ще на 5-7%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 24 тра, 2021 15:46

Нерухомість подорожчає ще на 5-7%

Пропонуємо до обговорення:
Найбільше дорожчає арматура, бетон, керамоблок, утеплювач, розповіла експерт у сфері нерухомості Вікторія Берещак.

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R2
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Повідомлення Додано: Пон 24 тра, 2021 15:46

Капец, гривна с декабря укрепилась уже больше чем на 1.5 грн значит себестоимость должна уменьшится, а у этих бизнесменов все дорожает. Стригут лохов как хотят.
simcity2050
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 10:19

Ну хз, комфорт клас подешевел: https://nerukhomi.ua/n-zhk-7-kvartal-kiev/ м.кв стоит 27, а теперь 23к грн.
_Klim
 
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