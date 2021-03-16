Найбільше дорожчає арматура, бетон, керамоблок, утеплювач, розповіла експерт у сфері нерухомості Вікторія Берещак.
Дивися повний текст Нерухомість подорожчає ще на 5-7%.
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Додано: Пон 24 тра, 2021 15:46
Нерухомість подорожчає ще на 5-7%
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Дивися повний текст Нерухомість подорожчає ще на 5-7%.
Додано: Пон 24 тра, 2021 15:46
Капец, гривна с декабря укрепилась уже больше чем на 1.5 грн значит себестоимость должна уменьшится, а у этих бизнесменов все дорожает. Стригут лохов как хотят.
Додано: П'ят 22 жов, 2021 10:19
Ну хз, комфорт клас подешевел:
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