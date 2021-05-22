Третина українців пенсійного віку у 2045 році не зможуть...

Все страны строящие здесь кролячий экспериментальный капитализм живут в своих при социализме.
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Додано: Вів 25 тра, 2021 20:15
Додано: Вів 25 тра, 2021 21:19
Я более того скажу, любой другой возраст до 65 лет социально не защищён. Хотя опять таки, не то, чтобы совсем. Пособие по безработице платят даже тем, кто ЕСВ ни разу не платил сам. Не особо жирное, конечно, но всё же элемент социализма. Может даже и лишний. Но я потерял мысль. Вот это самое отсутствие гарантий - это типа сознательный выбор всей страны в 1991м. Это не плохо и не хорошо. Это такой путь. Нужно или жить по его правилам или свалить в другую страну, где выбрали другой. В соседней теме говорят, что в Нидерландах здорово. Правда, почему-то с выводом, что туда именно поэтому ехать не хочется
Даже не знаю что это за страны (не пустой ли список?), поэтому охотно верю. Только не понимаю какое это отношение имеет к курсу именно Украины. Весь распад СССР происходил под лозунгом, что социализм - это экономически полная фигня и нужно строить капитализм и тогда заживём богато. Вполне последовательно строим и даже цели достигаются. Некоторым вон уже квартира в 200 кв м считается тесной конурой, а передвижение не на собственном автомобиле - немыслимым. Про остальных
Ну как мы бросились не споря смело в рыночное море:
Мы хотим плыть на просторе! Эй, страна, руби концы!
А теперь сидим на вантах, делим гранты по талантам.
Дети капитана Гранта - Джоржа Сороса птенцы.
Но таки ничего плохого не вижу. Такой себе путь. Кому-то больше подходит, кому-то меньше. Наверняка, есть и страны, где выбран другой - это их естественное право.
Додано: Вів 25 тра, 2021 21:39
Именно не видите.
Пути здесь нет, а вот что до остального, то есть другое:
Воруя нагло и нещадно,
послала власть народ свой в попу,
потом смягчив риторику сказала,
что якобы идём в Европу..
Додано: Сер 26 тра, 2021 00:11
И это тоже есть, но какое это отношение имеет к экономическому строю? При капитализме даже если власть вместо воровства займётся тем, чем ей по должности положено заниматься, получателей прибавки по выслуге лет она будет гонять. Более того, такая прибавка будет отменена, как класс вкупе со всяким пожизненным содержанием судей. Людям, предпочитающим получать прибавки за сидение на должности, а не за постоянное повышение своей квалификации, а то и вообще смену профессии, оно понравится ещё меньше, чем нынешнее ковыляние между социализмом и капитализмом. Хотя средний уровень жизни, наверное, вырастет и из за рубежа страна будет казаться раем.
Что до того, что власть не работает, как квалифицированный наёмный работник, а тратит собранное куда попало - это перпендикулярный аспект. Одна из претензий к совку была, что при не жирной жизни внутри страны финансируются всякие африканские страны. Причём до такой степени, что детям в школах вменялось собирать школьные принадлежности типа для бедных африканцев. Уж не знаю куда потом это собранное девали. Теперь такого нет. Вместо этого скидываемся нашим голодающим олигархам и международным банкирам. Не знаю лучше ли это, чем при совке, но что могли, то построили. Во всяком случае, уже сколько революций после 1991 года было, люди у власти меняются, а поведение плюс-минус такое же. Видимо, другой местный народ не достоин.
Додано: Сер 26 тра, 2021 04:46
А что какой-то другой возраст социально защищен и с гарантиями на трудоустройство? Гарантия трудоустройства это вообще странная вещь, дурнопахнущая, извращение какое-то. Может, вы балбес каких свет не видывал и жи-ши с ы пишите, а вам гарантию подавай? Кем, можно полюбопытствовать? Пилотом? Директором или кочегаром?
Личная активность не всегда приводит к желаемым результатам. Это правда, но личная НЕактивность вообще никогда не приводит к желаемым результатам.
Додано: Сер 26 тра, 2021 07:46
Кстати, нет Есть и строй, где гарантированно трудоустроят и не сократят. Массово практиковался тысячелетиями. Рабовладельческий называется. Потом уступил строям с лучшей производительностью труда, но извращением его всё же не назовёшь.
Додано: Сер 26 тра, 2021 09:28
Абсолютно согласен! -- нужно вместо бесплатного образования давать льготный кредит -- процентов эдак под 10 годовых. И если через месяц после выпуска выплачивать не начал -- пеню в процентов эдак 1 в день
Додано: Сер 26 тра, 2021 16:13
Ах да, забыл рабство. Гарантия трудоустройства, но работать всё же придется иначе хозяин может в ухо дать.
Додано: Сер 26 тра, 2021 20:27
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