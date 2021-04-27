Про це повідомляє GSM Arena.
Дивися повний текст Apple оновила «операційку»: з'явилися дуже корисні опції.
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Додано: Сер 26 тра, 2021 11:07
Apple оновила «операційку»: з'явилися дуже корисні опції
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Apple оновила «операційку»: з'явилися дуже корисні опції.
Додано: Сер 26 тра, 2021 11:07
разблокировать с помощью голоса. т.е. теперь официально телефон будет слушать разговор в фоновом режиме.
Додано: Сер 26 тра, 2021 19:10
все телефоны слушают разговор, azon. Иначе как ты думаешь срабатывает голосовой помощник?))
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