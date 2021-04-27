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Apple оновила «операційку»:
з'явилися дуже корисні опції

Apple оновила «операційку»: з'явилися дуже корисні опції
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 11:07

Apple оновила «операційку»: з'явилися дуже корисні опції

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє GSM Arena.

Дивися повний текст Apple оновила «операційку»: з'явилися дуже корисні опції.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 11:07

разблокировать с помощью голоса. т.е. теперь официально телефон будет слушать разговор в фоновом режиме.
azon
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 19:10

все телефоны слушают разговор, azon. Иначе как ты думаешь срабатывает голосовой помощник?))
hazanovich_alexey
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