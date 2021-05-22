На це запитання відповіли в Мінсоцполітики.
Дивися повний текст Які категорії населення втратять право на субсидії.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 26 тра, 2021 17:19
Які категорії населення втратять право на субсидії
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Які категорії населення втратять право на субсидії.
Додано: Сер 26 тра, 2021 18:27
Граждане! НЕ храните деньги в сберегательной кассе! Если, конечно, они у вас есть! ( Ж.Милославский)
Додано: Сер 26 тра, 2021 22:57
Re: Які категорії населення втратять право на субсидії
годные причины, одобряю
Зараз переглядають цей форум: vitaliy_berdinskikh і 35 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|