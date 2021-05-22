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Які категорії населення
втратять право на субсидії

Які категорії населення втратять право на субсидії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 17:19

Які категорії населення втратять право на субсидії

Пропонуємо до обговорення:
На це запитання відповіли в Мінсоцполітики.

Дивися повний текст Які категорії населення втратять право на субсидії.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 17:19

Всё господа начинающие олигархи приплыли.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 18:27

Граждане! НЕ храните деньги в сберегательной кассе! Если, конечно, они у вас есть! ( Ж.Милославский)
warlamp
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Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 22:57

Re: Які категорії населення втратять право на субсидії

годные причины, одобряю

Единственное что мне не нравится - привязка только к прописке с полным игнорированием права собственности.
vitaliy_berdinskikh
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Модератори: Ірина_, Модератор

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