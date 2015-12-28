Сколько еще жить заказной журналистике или когда примут меры

Додано: Чет 27 тра, 2021 04:11

Пишите о новостных сайтах и статьях, которые ЯВНО проталкивают незаслуживающий "месседж", умалчивая о перечащей информации либо прямо врут, а так же о г-но-новостях.

Ваши предложения как гос-во должно реагировать и на что, не начиная цензуру свободы мысли.



Если в процессе пользования интернета для поиска новостей и полезной информации вы ни разу не задумались о создании списка Г сайтов, на которые больше не нужно заходить - значит у вас отсутствует критическое мышление как таковое.



Кликбайтные или Обманные заголовки, фантастика вместо новости - этого полно в интернете. Однако есть категории, финансирующиеся за счет государств с активным интересом в пропаганде внешней (Раша, Китай) и внутренней (местные ботофермы), от которых даже черный список не спасет: политические сайты однодневки (рой сайтов с похожим наполнением, создающиеся паралельно и с течением времени) и создавшие костяк мамонты, одурачившие массы людей.



Вопрос темы 1: если оказывающееся такими агенствами негативное влияние настолько широко, что влияет на часть или все население страны, изменяя жизнь и судьбы сотен тысяч или миллионов,- то почему их деятельность имеет иммунитет от адекватного противодействия???



2: Разве нельзя судить человека или работников организации, которые с явною ложью и вражеской политикой активно и прямо работали на создание ущерба здоровью и жизни людей, страны, только потому что у них билет журналистов???



3: Разве не скажет вам даже дите (другими словами), что принятие пассивной стороны и уступчивой позиции по-умолчанию ведет в итоге к поражению??? Если игнорировать действия из-за официального статуса журналиста, разве это не является страусиной стратегией головы в песок, что в итоге лишь ухудшает итоговую проблему, когда та нахлынет?



Кратко: Если исходя из характера информационного источника сайта исходит основанная на лжи пропаганда либо враждебной страны, либо конкретного политика - почему работников и организацию не судят либо как иностранных спец.агентов, либо как подельников по захвату власти?



Последней каплей, выллившейся в этот текст для меня стала данная ситуация в следующем посте.