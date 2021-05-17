Фірма коммунальна чи державна - так що мають право.
Ось якби була комерційна, то цією проблемою займався б власник.
Держава хіба що слідкувала б за несплатою податків в цьому випадку
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Додано: П'ят 28 тра, 2021 07:49
Фірма коммунальна чи державна - так що мають право.
Ось якби була комерційна, то цією проблемою займався б власник.
Держава хіба що слідкувала б за несплатою податків в цьому випадку
Додано: П'ят 28 тра, 2021 07:52
Додано: П'ят 28 тра, 2021 08:41
Re: У метро Києва «наварили» 12 мільйонів на лампочках,...
Нет, фирма частная, там
, тоесть вполно возможно что речь про какое-то ООО. Это собственно и главное о чём я говорил - что руководителя судят за нанесение ущерба своей фирме являющейся подрядчиком у метрополитена, а не метрополитену. По крайне мере так написано в самой статье (заголовок традиционно не совпадает по смыслу с текстом, это же финансы.уа).
На самом деле если простым языком: судят просто за взятку.
Собственник не имеет никаких полномочий заниматься таким, он по факту даже уволить не может, разве что по сроку окончания контракта.
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