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У метро Києва «наварили» 12
мільйонів на лампочках,...

У метро Києва «наварили» 12 мільйонів на лампочках,...
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  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 07:49

  vitaliy_berdinskikh написав:
  maestro71 написав:судить собрались не тех, кто подписал акт приемки со стороны заказчика
Судить его собираются за то что он нанёс ущерб своей фирме.

Фірма коммунальна чи державна - так що мають право.
Ось якби була комерційна, то цією проблемою займався б власник.
Держава хіба що слідкувала б за несплатою податків в цьому випадку
silver_arrow_ua
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 07:52

  sergeykren4 написав:Теперь можно и цену и на проезд поднять, чтобы отбить бабулетики.

Для "відбиття" цих 12 млн не обов'язково підіймати тариф у 2 рази - достатньо і на 1 грн строком на місяць. Навіть 2-ох тижнів вистачить
silver_arrow_ua
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 08:41

Re: У метро Києва «наварили» 12 мільйонів на лампочках,...

  silver_arrow_ua написав:Фірма коммунальна чи державна - так що мають право.
Нет, фирма частная, там
Стаття 364-1. Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми.

Зловживання повноваженнями, тобто умисне... використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень
, тоесть вполно возможно что речь про какое-то ООО. Это собственно и главное о чём я говорил - что руководителя судят за нанесение ущерба своей фирме являющейся подрядчиком у метрополитена, а не метрополитену. По крайне мере так написано в самой статье (заголовок традиционно не совпадает по смыслу с текстом, это же финансы.уа).

На самом деле если простым языком: судят просто за взятку.
  silver_arrow_ua написав:Ось якби була комерційна, то цією проблемою займався б власник.

Собственник не имеет никаких полномочий заниматься таким, он по факту даже уволить не может, разве что по сроку окончания контракта.
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