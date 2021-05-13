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ІТ-бізнес підтримує
податкові ставки Дія.Сіті

ІТ-бізнес підтримує податкові ставки Дія.Сіті
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 11:45

Я не понимаю почему все возмущаются!!!

Пусть повышают, ITшники просто будут оставлять деньги на иностранных картах и электронных кошельках.

Власть уже давно обложила бы IT 40% налогом, если бы могла.

По сути, мы ITшники, сами решаем сколько налогов заплатить, 5% которые платят ФОП это чесный налог, больше - досвидос!!!
hno3
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 12:41

а какой смысл "поддерживать" отрасль, от которой в случае предельно низких ставок налогов государству такой же предельно низкий профит. И угрозы про то что будут держать деньги на зарубежных картах немного не понятны - а там платить ничего не надо с дохода что ли?
ruslan42212
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 12:59

  ruslan42212 написав:а какой смысл "поддерживать" отрасль, от которой в случае предельно низких ставок налогов государству такой же предельно низкий профит. И угрозы про то что будут держать деньги на зарубежных картах немного не понятны - а там платить ничего не надо с дохода что ли?


1)Так не надо помогать, никто и не прости, просто не мешать )
а там платить ничего не надо с дохода что ли?


2)Не надо, у IT много вариантов не платить налоги. Деньги даже в Украину не зайдут, никто про них и не узнает
hno3
 
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