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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 28 тра, 2021 14:29
hno3 интересная логика. а остальные отрасли рылом не вышли что ли? ну давайте всем "не мешать", нежные вы наши
Додано: П'ят 28 тра, 2021 15:02
Додано: П'ят 28 тра, 2021 15:03
ruslan42212
Так власти нужно мешать предпренимателям, иначе фигня как в Белорусии выйдет, где батька сделал мизерные налоги для IT. Ну так ITшники в первых рядах вышли против него.
Нужно прижимать всех чтобы через взятки, бюрократию только все решать можно было, чтобы сидели и не жужали.
Додано: П'ят 28 тра, 2021 16:54
"ІТ Комитет Европейской Бизнес Ассоциации" - это не ИТ-бизнес.
То что ІТ Комитет ЕБА заявил о поддержке не означает, что ИТ-бизнес в целом это поддерживает.
По факту, этот законопроект просто форсированно протаскивают несмотря на все протесты отрасли, и параллельно еще в прессе рекламируют
Судя по всему создавая нужную картину ситуации для президента
Додано: П'ят 28 тра, 2021 17:44
шо тут розмінюватися на дрібниці, 0, друже, 0, самий справедливий податок
Додано: П'ят 28 тра, 2021 18:11
Почему 5 чесно? А не 2 а не 7?.
Будете держать за границей, но товары и услуги то покупать тут. Все равно деньги будете получается заводить
Додано: П'ят 28 тра, 2021 18:17
Re: ІТ-бізнес підтримує податкові ставки Дія.Сіті
Показательно что журна*листы Финансы.УА услышали мнение какого-то ИТ-комитета бизнес-ассоциции и назвали это "ИТ-бизнес поддерживает".
А вот
Додано: П'ят 28 тра, 2021 19:06
1)Потому что это тот же процент за вывод, который нужно заплатить если выводить без налогов
2)Для этого есть карты, например Китайских банков(и не только), они присылаются почтой. платите и снимайте наличку, так все делают
Додано: Вів 01 чер, 2021 15:55
Re: ІТ-бізнес підтримує податкові ставки Дія.Сіті
Украинский ИТ-бизнес ответил на это циничное действо созданием расширения для браузера которое на страницах компаний, поддержкивающих создание Дія.Сіті показывает предупреждение.
Об этом, конечно же, ни одно СМИ не напишет. Как не написало о петиции против Дия.Сити набравшей 25000 подписей
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