Кабінет Міністрів на позачерговому засіданні схвалив заборону білоруським літакам використовувати повітряний простір України.
Дивися повний текст Україна вирішила закрити небо для білоруських літаків з 29 травня.
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Додано: П'ят 28 тра, 2021 13:24
Україна вирішила закрити небо для білоруських літаків з...
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Дивися повний текст Україна вирішила закрити небо для білоруських літаків з 29 травня.
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