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Десять "бульбашок" які скоро луснуть
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 31 тра, 2021 19:51
Пропонуємо до обговорення:
Крім нерухомості є чимало інших проблемних зон...
Дивися повний текст Десять \"бульбашок\" які скоро луснуть
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Додано: Пон 31 тра, 2021 20:01
И во что вкладывать для пассивного дохода?
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