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Десять "бульбашок" які скоро луснуть
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 31 тра, 2021 19:51
Пропонуємо до обговорення:
Крім нерухомості є чимало інших проблемних зон...
Дивися повний текст Десять \"бульбашок\" які скоро луснуть
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R2
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Додано: Пон 31 тра, 2021 19:51
Ну як і що збулось?
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levmirst
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Додано: Пон 31 тра, 2021 20:01
И во что вкладывать для пассивного дохода?
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Investor_K
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Додано: Вів 01 чер, 2021 16:00
Ага. Лопнет все кроме биткоина
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Igorten
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Додано: Вів 01 чер, 2021 18:16
Стив Джобс умер почти 10 лет назад. Акции Apple в результати просели всего на 5%.
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Додано: Вів 01 чер, 2021 19:13
За 10 лет гос долг С.Г.А. увеличился в двое.
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pleshko78_zp
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Додано: Вів 01 чер, 2021 19:20
Investor_K написав:
И во что вкладывать для пассивного дохода?
чем валютные овгз не подходят?
Igorten написав:
Ага. Лопнет все кроме биткоина
а он так надуется что станет больше земли и улетит в космос.
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Додано: Вів 01 чер, 2021 21:09
Баланс ФРС на сегодняшний день 7.92 трлн. долларов.
Государственый долг 21.98 трлн. долларов
Проверяйте информацию.
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Додано: Вів 01 чер, 2021 22:19
Схоже, що цій статті вже років десять
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espanol
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Додано: Вів 01 чер, 2021 22:30
espanol написав:
Схоже, що цій статті вже років десять
А пэздець так і настав. Херня самая обыкновенная.
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