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Десять "бульбашок"
які скоро луснуть

Десять "бульбашок" які скоро луснуть
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 31 тра, 2021 19:51

Десять "бульбашок" які скоро луснуть

Пропонуємо до обговорення:
Крім нерухомості є чимало інших проблемних зон...

Дивися повний текст Десять \"бульбашок\" які скоро луснуть.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 31 тра, 2021 19:51

Ну як і що збулось?
levmirst
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Повідомлення Додано: Пон 31 тра, 2021 20:01

И во что вкладывать для пассивного дохода?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 16:00

Ага. Лопнет все кроме биткоина :)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 18:16

Стив Джобс умер почти 10 лет назад. Акции Apple в результати просели всего на 5%.
hilgurt
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 19:13

За 10 лет гос долг С.Г.А. увеличился в двое.
pleshko78_zp
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Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 19:20

  Investor_K написав:И во что вкладывать для пассивного дохода?

чем валютные овгз не подходят?
  Igorten написав:Ага. Лопнет все кроме биткоина
а он так надуется что станет больше земли и улетит в космос.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 21:09

Баланс ФРС на сегодняшний день 7.92 трлн. долларов.
Государственый долг 21.98 трлн. долларов
Проверяйте информацию.
nvpupv
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Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 22:19

Схоже, що цій статті вже років десять
espanol
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Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 22:30

  espanol написав:Схоже, що цій статті вже років десять


А пэздець так і настав. Херня самая обыкновенная. :lol:
Libo
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