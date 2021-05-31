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Під Києвом подорожчали квартири:
скільки коштує "квадрат"

Під Києвом подорожчали квартири: скільки коштує "квадрат"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 15:12

Під Києвом подорожчали квартири: скільки коштує "квадрат"

Пропонуємо до обговорення:
На ринку нерухомості у передмісті Києва триває зростання цін.

Дивися повний текст Під Києвом подорожчали квартири: скільки коштує \"квадрат\".
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Очень удобно мониторить цены на жилье тут - https://nerukhomi.ua/novostrojki-kievskaya-oblast/, только актуальная информация
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