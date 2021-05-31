На ринку нерухомості у передмісті Києва триває зростання цін.
Дивися повний текст Під Києвом подорожчали квартири: скільки коштує \"квадрат\".
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Додано: Сер 02 чер, 2021 15:12
Під Києвом подорожчали квартири: скільки коштує "квадрат"
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Дивися повний текст Під Києвом подорожчали квартири: скільки коштує \"квадрат\".
Додано: Сер 02 чер, 2021 15:12
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