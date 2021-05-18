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Рада ввела податок для інтернет-гігантів
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Додано: Чет 03 чер, 2021 12:35
Пропонуємо до обговорення:
Податки в Україні сплачуватимуть такі інтернет-гіганти, як Facebook, Netflix, TikTok, Instagram, YouTube та Viber.
Дивися повний текст Рада ввела податок для інтернет-гігантів
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R2
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Додано: Чет 03 чер, 2021 12:35
ну ждите ответку, посмотрим кто в конечном итоге заплатит за этот кибертерроризм....
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Slon_Nosov
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Додано: Чет 03 чер, 2021 13:26
Slon_Nosov написав:
ну ждите ответку, посмотрим кто в конечном итоге заплатит за этот кибертерроризм
....
Какую ответку? -- смысл?
А есть варианты? -- если на мордор посмотреть (они как раз недавно аналогичный налог ввели) -- просто цены выросли, ровно на размер налога, как ни странно
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_hunter
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Додано: Чет 03 чер, 2021 14:07
Це не налог на компанію Google. Це налог на всі ІТ послуги для української економіки. Тобто з конкурентноздатністю економіки буде ще гірше.
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sergiykopyl
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Додано: Чет 03 чер, 2021 14:52
Просто интересно, как можно заставить Гугл платить налоги Украине? Пригрозить ему заблокировать гугль в Украине? И кто от этого больше пострадает?
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kimerinn
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Додано: Чет 03 чер, 2021 15:04
а может можнавладцям красть нужно меньше и эффективнее распоряжаться имеющимися бюджетными средствами, не ?
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Alex2007
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Додано: Чет 03 чер, 2021 15:27
kimerinn написав:
Просто интересно, как можно заставить Гугл платить налоги Украине? Пригрозить ему заблокировать гугль в Украине? И кто от этого больше пострадает?
с какого перепугу гугл должен платить налоги в Украине? Он платит у себя на родине. Точнее в офшорах.
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Ромасик
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Додано: Чет 03 чер, 2021 15:45
А Гугл це досі СтартАп?
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zenukua1992
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Додано: Чет 03 чер, 2021 16:01
Ромасик написав: kimerinn написав:
Просто интересно, как можно заставить Гугл платить налоги Украине? Пригрозить ему заблокировать гугль в Украине? И кто от этого больше пострадает?
с какого перепугу гугл должен платить налоги в Украине? Он платит у себя на родине. Точнее в офшорах.
Ну, налог же, типа, на Гугл? Я так понял, Гетьманцев с него бабки сбивать собирается? Вот мне и интересно, каким образом он собирается это делать, если Гугл покажет ему большой и толстый?
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kimerinn
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Додано: Чет 03 чер, 2021 16:06
kimerinn написав:
Просто интересно, как можно заставить Гугл платить налоги Украине? Пригрозить ему заблокировать гугль в Украине? И кто от этого больше пострадает?
Тоже интересно
Как они будут проверять отчётность, соответствие реальности, ну и конечно же - выбивание "нологов"?
Скорее всего, позвонят из "посольства", или просто из "офиса фейбука" - и "нологи плотить" не надо будет
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