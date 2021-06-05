Кличко розповів, скільки Київ витрачає на компенсацію...

Додано: Пон 07 чер, 2021 14:56

минимальной

Глава "Киевпастранса" отметил, что экономически обоснованный тариф на 2018 год составляет 8,77 грн на проезд в трамвае, троллейбусе, автобусе и 15,47 грн на проезд в городской электричке. Как рассказала РБК-Украина спикер КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон, для метро экономически обоснованный тариф составляет 8,27 гривен

"Нынешний тариф, который составляет 8 грн, не пересматривался с 2018 года".Так а что, принципиально изменилось, кроме повышениязп, с 2018 года, когда они поднимали стоимость проезда с 5 до 8 гривень?Про 15-20 гривень заявлять - чистое разводилово.