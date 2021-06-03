У 2020 році фактично виплачена середня орендна плата за земельні паї в Україні склала 102 євро/га (3233 грн/га).
Дивися повний текст Названо ціну оренди землі в різних областях України.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 07 чер, 2021 21:30
Названо ціну оренди землі в різних областях України
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Названо ціну оренди землі в різних областях України.
Додано: Пон 07 чер, 2021 21:30
У м. Буча 2,5 га на бувших сільхозземлях орендна плата становила; у 2013 році - 4 000 грн., у 2014 рік - 114 000 грн., у 2015 році - 145 000 грн. і тільки зостає з кожним роком.
Додано: Пон 07 чер, 2021 22:05
Запитайте доларового мультиміліонера мера м. Бучі Федорука А.П. як він нажився на бувших сільхозземлях змінивши їх цільове призначення і як він знищує лісові масиви аби можна було розпродавати незрівняно дорожче ніж прибутки від золота українську землю.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|