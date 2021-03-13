НАЕК "Енергоатом" та оператор "Укренерго" після мільярдних збитків у 2020 році у першому кварталі отримали прибутки у 1,01 млрд грн та 3,72 млрд грн відповідно.
Дивися повний текст «Укренерго» та «Енергоатом» вийшли на мільярдні прибутки.
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Додано: Вів 08 чер, 2021 10:31
«Укренерго» та «Енергоатом» вийшли на мільярдні прибутки
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Дивися повний текст «Укренерго» та «Енергоатом» вийшли на мільярдні прибутки.
Додано: Вів 08 чер, 2021 10:31
Нет независимого аудита на эти компании вот и рисуют убытки,бюджет у нас же резиновый всё стерпит а потом стонут что нет денег и приходят мысли то праздники отменить,то пенсионный возраст повысить то налоги поднять,другого в их "светлые" головы ничего к сожалению не приходит...
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