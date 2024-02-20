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Удар росії по ДніпроГЕС: в
Укренерго розповіли про...

Удар росії по ДніпроГЕС: в Укренерго розповіли про...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 10:27

Удар росії по ДніпроГЕС: в Укренерго розповіли про...

Пропонуємо до обговорення:
Укргідроенерго підтвердило інформацію про ворожу атаку на ДніпроГЕС. Росіяни намагалися створити нову екологічну катастрофу.

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Удар росії по ДніпроГЕС: в Укренерго розповіли про масштаби руйнувань
R2
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