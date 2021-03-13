RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
«Укренерго» та «Енергоатом»
вийшли на мільярдні прибутки

«Укренерго» та «Енергоатом» вийшли на мільярдні прибутки
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 10:31

«Укренерго» та «Енергоатом» вийшли на мільярдні прибутки

Пропонуємо до обговорення:
НАЕК "Енергоатом" та оператор "Укренерго" після мільярдних збитків у 2020 році у першому кварталі отримали прибутки у 1,01 млрд грн та 3,72 млрд грн відповідно.

Дивися повний текст «Укренерго» та «Енергоатом» вийшли на мільярдні прибутки.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94000
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 10:31

Нет независимого аудита на эти компании вот и рисуют убытки,бюджет у нас же резиновый всё стерпит а потом стонут что нет денег и приходят мысли то праздники отменить,то пенсионный возраст повысить то налоги поднять,другого в их "светлые" головы ничего к сожалению не приходит...
livs375
Аватар користувача
 
Повідомлень: 79
З нами з: 20.12.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 14:39

Re: «Укренерго» та «Енергоатом» вийшли на мільярдні прибутки

  livs375 написав:вот и рисуют убытки
так вроде же в + пошли... хотя да с зарплатами руководству по 200 000+ грн не мудрено что убытки..независимый аудит возможен только иностранными причем международно известными, а не офшорными компаниями.
Хотя по стравнению с "премиями коболевскими" по 40 миллионов уе это так мелочи..
Джон
 
Повідомлень: 1816
З нами з: 16.03.17
Подякував: 67 раз.
Подякували: 463 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: buratinyo і 7 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Збитки і прибутки: результати діяльності найбільших...
R2 » Пон 24 тра, 2021 10:54
1 224
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 тра, 2021 11:29
borzol
«Укренерго» знову обмежило виробництво електроенергії...
R2 » Сер 31 бер, 2021 10:25
9 801
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 кві, 2021 16:41
Джон
«Енергоатом» завершил 2020 рік із чистим збитком 4,8...
R2 » П'ят 12 бер, 2021 09:25
4 310
Переглянути останнє повідомлення
Суб 13 бер, 2021 15:53
Джон

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Львів (322)
08.06.2021 16:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.