НАЕК "Енергоатом" та оператор "Укренерго" після мільярдних збитків у 2020 році у першому кварталі отримали прибутки у 1,01 млрд грн та 3,72 млрд грн відповідно.
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Додано: Вів 08 чер, 2021 10:31
«Укренерго» та «Енергоатом» вийшли на мільярдні прибутки
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст «Укренерго» та «Енергоатом» вийшли на мільярдні прибутки.
Додано: Вів 08 чер, 2021 10:31
Нет независимого аудита на эти компании вот и рисуют убытки,бюджет у нас же резиновый всё стерпит а потом стонут что нет денег и приходят мысли то праздники отменить,то пенсионный возраст повысить то налоги поднять,другого в их "светлые" головы ничего к сожалению не приходит...
Додано: Вів 08 чер, 2021 14:39
Re: «Укренерго» та «Енергоатом» вийшли на мільярдні прибутки
так вроде же в + пошли... хотя да с зарплатами руководству по 200 000+ грн не мудрено что убытки..независимый аудит возможен только иностранными причем международно известными, а не офшорными компаниями.
Хотя по стравнению с "премиями коболевскими" по 40 миллионов уе это так мелочи..
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