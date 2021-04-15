Відпустка без проблем
Готуючись до поїздки за кордон, особливо у реаліях світу з COVID-19, варто дізнатися про всі нюанси туристичного страхування.
Дивися повний текст Туристичне страхування: це треба знати перед мандрівкою
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Все про страхування: медичне страхування, страхування майна і ризиків, автострахування КАСКО та ОСЦПВ.
Додано: Вів 08 чер, 2021 14:01
Finance.ua: Туристичне страхування: це треба знати перед...
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Дивися повний текст Туристичне страхування: це треба знати перед мандрівкою
Додано: Вів 08 чер, 2021 14:01
Дуже дякую за змістовний та детальний матеріал! Якраз у пошуку страховки напередодні відпустки!
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